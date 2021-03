Coupe de France, humiliation pour Marseille, sorti par Canet-en-Roussillon (D4) : "On a fait de la m*rde"

Enorme surprise ce dimanche soir en 16e de finale de la Coupe de France. Le club de Canet-en-Roussillon, pensionnaire de Nationale 2 (l'équivalent de la D4), a sorti Marseille sur le score de 2-1.

Déjà éprouvé par une saison médiocre, L'Olympique de Marseille s'enfonce encore plus dans la crise. Le club olympien, actuellement huitième du championnat de France, a été battu par des buts de Jérémy Posteraro (21e) et Yohan Baï (71e) pour le dernier match sur le banc de Nasser Larguet, entraîneur intérimaire qui laissera sa place la semaine prochaine à l'Argentin Jorge Sampaoli.

"Le résultat est juste. On joue contre Nationale 2. C'est une grosse erreur, on a fait de la m*rde" a déclaré à chaud Boubacar Kamara, joueur de Marseille au micro d'Eurosport.

Plus tôt dans la journée, Lille s'était imposé 1-3 au GFC Ajaccio (National 2). David Pollet a inscrit le but d'Ajaccio en fin de rencontre (87e). Le score était déjà de 0-3 après deux autogoals, de Durimel (9e) et Lopy (84e), et un but de Xeka (71e).