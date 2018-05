Claudio Ranieri quitte le FC Nantes après une saison

Le FC Nantes a officiellement annoncé jeudi que l'Italien Claudio Ranieri ne serait plus son entraîneur la saison prochaine, alors que son contrat n'expirait en 2019. Il dirigera son dernier match sur le banc nantais samedi à la Beaujoire, contre Strasbourg. "Le club et le coach ont décidé de se séparer d'un commun accord. Nous remercions Claudio Ranieri et son staff pour tout le travail effectué cette saison, et leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs prochains projets", a déclaré le président Waldemar Kita, cité dans le communiqué.

"Je veux remercier le président parce qu'il m'a permis de venir à Nantes, de retourner en France et en Ligue 1", a de son côté déclaré le technicien italien de 66 ans. "Je veux remercier les supporters qui ont été magnifiques (...) Je veux remercier mes joueurs parce que la première partie du Championnat a été magnifique, même si la deuxième a été plus compliquée. Ils ont tout donné et, pour moi, c'est important qu'ils aient donné le maximum. J'espère que Nantes continuera à progresser..."

Le Football Club Nantes Atlantique, où évoluent sans grand succès nos deux compatriotes Yassine El Ghanassy et Joris Kayembe, est 10e du championnat de France à une journée de la fin, mais peut encore espérer grappiller une ou deux places.

Claudio Ranieri a entraîné Cagliari (1988-1991), Naples (1991-1993), la Fiorentina (1993-1997), Parme (2007), la Juventus de Turin (2007-2009), l'AS Rome (2009-2011) et l'Inter Milan (2011-2012) en Italie.

A l'étranger, il a dirigé des équipes aussi prestigieuses que Valence (1997-1999 et 2004-2005), l'Atlético Madrid (1999-2000), Chelsea (2000-2004), Monaco (2012-2014), et bien sûr Leicester City (2015-2017), champion d'Angleterre en 2016.

Il était arrivé l'été dernier à Nantes, qui venait d'être lâché par l'ex-soulier d'or du Standard Sergio Conceiçao, parti précipitamment pour son club de coeur, Porto.