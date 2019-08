Charleroi perd son buteur Victor Osimhen, qui poursuivra sa carrière à Lille

De Zèbre à Dogue : Victor Osimhen, le buteur nigérian de Charleroi, met le cap vers la Ligue 1 et le LOSC, où il a signé un contrat portant jusqu'en 2024.

Formé à l'Ultimate Strikers Academy, Victor Osimhen, 20 ans, a été recruté par Wolfsburg en 2017. Les recruteurs allemands l'avaient repéré lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2015, où il a été sacré meilleur buteur (10 buts en 7 rencontres).

Après 16 apparitions avec les Loups, il a été prêté à Charleroi la saison passée. L'attaquant nigérian a inscrit 20 buts en 36 rencontres, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Zèbres. Charleroi a dès lors levé l'option d'achat dans le but de réaliser une belle plus-value. Ce qui devrait être le cas avec son transfert à Lille.

"Le LOSC est un très bon club qui mène un projet de qualité et comporte des joueurs de grande classe, encore plus ces dernières années", a déclaré Victor Osimhen. "De grands joueurs nigérians ont également joué ici. J'aimerais m'inscrire dans leur lignée et suivre leurs pas. Je suis donc très heureux d'être là et de rejoindre ce grand club qu'est le LOSC. Je suis encore jeune, j'apprends et je pense que ce projet me convient parfaitement pour continuer de progresser."

Marc Ingla, directeur général de Lille, décrit Victor Osimhen comme "un joueur à grand potentiel qui a déjà démontré sa valeur et sa capacité de s'imposer comme un bon buteur dans une ligue voisine, en Belgique. Victor est un attaquant rapide au jeu très vertical, doté de grandes capacités physiques et d'une vraie intuition devant le but."

Victor Osimhen a participé à la récente Coupe d'Afrique des Nations, où les Super Eagles se sont classés troisième.