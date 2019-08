Charleroi loue Chris Bedia, avec option d'achat, à Troyes

Charleroi - Antwerp : Le résumé - Pro League - 3ème journée - 11/08/2019 Jérémy Perbet a fait la pluie et le beau temps en fin de rencontre au Mambourg dimanche mais a finalement permis à Charleroi de battre l’Antwerp 2-1 et donc d’acter la première victoire de la saison des Carolos. Les Zèbres ont assurément disputé la meilleure de leurs trois rencontres cette saison face à un adversaire euphorique avec son six sur six et sa victoire européenne en semaine. Dangereux à plusieurs reprises avec Massimo Bruno, Charleroi a débloqué le marquoir à l’heure de jeu grâce à Mamadou Fall (60e). Lior Refaelov est toutefois parvenu à égaliser, concrétisant la belle réaction anversoise. Monté au jeu à la 79e, Jérémy Perbet a pris le devant de la scène dans une fin de match palpitante. Le Français a immédiatement eu l’opportunité d’ouvrir son compteur but suite à une faute de Sinan Bolat sur Fall dans le rectangle. Mais son essai depuis les onze mètres a été neutralisé par le portier turc (82e). Ce n’était que partie remise puisque huit minutes plus tard, Perbet se rachetait en propulsant le cuir au fond des filets en renard des surfaces (90e). Les troupes de Karim Belhocine auraient pu faire 3-1 dans les arrêts de jeu mais un hors-jeu millimétré a ôté cette joie à David Henen. Avant Mouscron-Gand de ce soir, Charleroi progresse au classement et s’installe à la 7e place avec cinq points tandis que l’Antwerp interrompt sa course et passe à la 3e place avec 6 points.