Le week-end dernier, les clubs ont retrouvé leurs obligations après la trêve internationale. L’occasion pour certaines équipes des cinq grands championnats européens (Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga et Ligue 1) de marquer le coup et de faire un pas vers le titre.

Après un départ en mode diesel en championnat, les Cityzens n’en finissent plus de gagner. Sixièmes avec 26 points après 14 journées de Premier League, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont décidé de passer la seconde, repoussant un à un tous leurs concurrents au titre.

Samedi, Benjamin Mendy et l’attaquant brésilien Gabriel Jesus ont porté leur équipe vers la victoire sur le terrain de Leicester et de ses Belges Youri Tielemans et Timothy Castagne (0-2). Un succès de plus au compteur pour Man City qui trône en tête du classement avec 74 points, soit 14 de plus que son ennemi Manchester United, seule équipe ayant récemment réussi à venir à bout des Skyblues le 7 mars dernier (défaite 0-2). Avant ce revers, les hommes de Pep Guardiola restaient sur une série de 15 victoires consécutives en championnat. Tout simplement hors-norme.

Manchester City est inarrêtable et personne ne semble être en capacité d’empêcher Kevin De Bruyne and co de décrocher le septième titre de champion d’Angleterre de leur histoire.