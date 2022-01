"C’est une mascarade, on nous a obligés de jouer" : le coup de gueule de Jimmy Briand après l’élimination de Bordeaux en Coupe de France

Les temps sont durs pour Bordeaux. 17e de Ligue 1, les Girondins n’ont remporté que trois matches depuis le début de saison et flirtent ainsi dangereusement avec la zone rouge. Cerise sur l’insipide gâteau d’un début de saison raté, l’élimination dimanche soir, en coupe de France, contre Brest. Une lourde défaite (0-3) qui a laissé un goût amer dans la bouche des Bordelais.

Et pour cause : rongé par le Covid, Bordeaux devait se passer de 21 (!) joueurs pour affronter Brest. Avec seulement 7 professionnels sur la pelouse et une ribambelle de gamins, Bordeaux n’a donc logiquement pas fait le poids, qui plus est face à une autre équipe de Ligue 1 (Brest est 12e).

Après la rencontre, c’était donc logiquement la soupe à la grimace côté bordelais, où on estimait que cette rencontre aurait dû être annulée. Capitaine d’un soir pour guider ses jeunes troupes, l’éternel Jimmy Briand (36 ans) ne mâchait pas ses mots : ""Il faut féliciter ces jeunes, ce n’était pas simple pour eux et je pense qu’ils ont répondu présent. On a fait avec nos armes et aujourd’hui, nos armes, c’étaient eux. Ce match n’aurait clairement pas dû être joué. On nous a obligés de jouer et malheureusement on sort de cette compétition qui était importante pour nous. On a pu voir que c’était une mascarade" expliquait-il, selon RMC Sport, en zone mixte.

Premier League, Ligue 1, Liga, de partout, de véhémentes critiques fleurissent donc concernant l’annulation (ou non) de certains matches, rongés par le Covid. Et si les instances dirigeantes semblent avoir la dent dure et plutôt rechigner à annuler certaines rencontres, il reste à voir combien de temps elles tiendront le choc. Parce que les coups de gueule, comme celui de Jimmy Briand, sont de plus en plus nombreux.