Blessé avec le PSG mais probable titulaire avec l'Argentine : Messi joue avec le feu

Un excellent Club de Bruges tient tête au PSG et gâche la première titularisation de Messi -... Superbe Club de Bruges ! Opposés au PSG et son trident de feu, Mbappé-Messi-Neymar, les Blauw&Zwart ont magistralement arraché un point mérité (1-1). Menés au jeu après un but de Ander Herrera, les hommes de Philippe Clément sont revenus dans la partie à la demi-heure grâce à une superbe rose plantée par Hans Vanaken. En confiance, les Brugeois ont ensuite fait jeu égal avec l’ogre parisien pour s’offrir un bel exploit. Un partage qui, disons le franchement, a des allures de victoire ce mercredi !