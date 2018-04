Après la débâcle au PSG (7-1), l'AS Monaco remboursera ses supporters

L'AS Monaco remboursera ses supporters présents en tribunes visiteurs au Parc des Princes lors de la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain, dimanche, dans le cadre de la 33e journée du championnat de France.

L'AS Monaco a été corrigé 7-1 par le Paris Saint-Germain, dimanche. Une défaite d'autant plus difficile à digérer pour les supporters qu'elle officialise le titre de champion de France du Paris Saint-Germain, qui succède justement à Monaco. Peu après la rencontre, le club a annoncé son intention de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents en tribune visiteurs. "Les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont nos supporters et je les en remercie", a déclaré le vice-président du club Vadim Vasilyev après la rencontre. "Ils ont poussé l'équipe, mais on ne pouvait rien faire. On va tout faire pour les rendre fiers à partir du prochain match."

Concernant le match, Vasilyev parle de "scénario catastrophe". "Ce soir, nous avons pris un knock-down, mais pas un knock-out. À nous d'aller chercher cette deuxième place. Personnellement, je ne veux pas revivre ce scénario et j'attends une réponse de la part de mes joueurs à partir de samedi contre Guingamp."

Le club communiquera "en début de semaine" les modalités de remboursement.