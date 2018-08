Anthony Limbombe rejoint le FC Nantes, dernier de la Ligue 1 après deux journées. "La validité de cet accord reste notamment soumise à un test physique et à un examen médical du joueur aux résultats satisfaisants", a tweeté le club français. Le prix du transfert avoisinerait les 10 millions d'euros, un record pour le club nantais.

Le joueur formé à Genk aura fait les beaux jours du FC Bruges durant deux saisons.

Un peu en retrait lors de sa première saison avec les "Blauw en zwart", l'ailier s'est imposé comme un joueur clé de l'effectif brugeois par la suite. La saison passée, il a trouvé six fois le fond des filets et délivré six passes décisives également. De quoi lui faire gagner le Soulier d’Ébène et remporter le championnat avec Bruges.