Angers sorti par une D6 en Coupe, deux autres clubs de Ligue 1 éliminés

Angers, Montpellier et Nîmes, trois équipes de Ligue 1, ont mordu la poussière en 32es de finale de la Coupe de France.



Le plus bel exploit a été réalisé par Viry-Châtillon. La formation de Régional 1 (6e division) s’est imposée par le plus petit écart grâce à un but de Mahamadou Sacko mais aussi à la prestation trois étoiles de son gardien Vincent Da Silva, auteur de plusieurs arrêts décisifs (1-0). Les Canaris n'avaient plus atteint les 16es de finale depuis 1978, rappelle L'Equipe.



Éliminer une équipe qui évolue cinq divisions plus haut cela n'arrive pas tous les jours. Le quotidien sportif français évoque quatre précédents : Mende et sa victoire contre Arles-Avignon en 2013, la qualification de Schirrhein face à Clermont en 2009, et les succès d'Evry (contre Toulon) en 1986 et de l'US Sanary-sur-Mer (contre Montpellier) en 1982.



Les Crocodiles nîmois ont, eux, sombré face à Lyon-La Duchère (National, D3). La lourde défaite (0-3) est d'autant plus difficile à digérer qu'elle a été concédée à domicile. Jackson Mendes a montré la voie en début de match (13e) avant que Franck Julienne et Matthieu Ezikian ne corsent l'addition dans les dix dernières minutes.



Enfin Montpellier, 4e de Ligue 1, s'est fait piéger sur le terrain de Sannois Saint Gratien (National, D3). L'Entente SSG a résisté avant d'émerger dans les arrêts de jeu. Le but de Mathieu Géran a enflammé le Parc des sports Michel Hidalgo.



L'Olympique Lyonnais n'est pas tombé dans le même piège à Bourges. Les Gones, avec Jason Denayer titulaire en défense, ont quand même dû attendre l'heure de jeu pour prendre l'avantage sur le leader de la poule C du National 3 (D5). Martin Terrier (59e) et Ferland Mendy (77e) ont validé la qualif' de l'OL. Le Diable rouge a disputé l'intégralité de la rencontre au sein d'une défense à trois. Il n'a pas été averti au contraire de Oumar Solet et Fernando Marçal.