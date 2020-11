André Villas Boas en roue libre : "On sera frais contre Strasbourg vu qu'on n'a pas couru contre Porto"

Défait dans les grandes largeurs par Porto (3-0) après avoir été cyniquement battu par Manchester City (0-3) et s’être douloureusement incliné contre l’Olympiakos (0-1), Marseille vit des jours difficiles sur la scène européenne. 5e de Ligue 1, les Olympiens comptent sur le déplacement à Strasbourg ce weekend pour se refaire la cerise. En marge de la rencontre face à l’avant-dernier, André Villas-Boas, le coach de l’OM, est revenu sur la rencontre face à Porto. Et comme souvent, il ne mâche pas ses mots.

"C’était un match pathétique" assène-t-il d’emblée. On n’était pas au niveau. "Vous avez bien vu que ce n’était pas à cause du système, ou de Payet en 10. On a perdu parce qu’on a été tellement mauvais que cela a donné une défaite honteuse et ridicule. On n’a pas joué au niveau de cette compétition. Les buts que l’on a encaissés sont de notre faute. Cela va venir avec l’expérience je pense. Enfin, j’espère. On a une obligation de faire mieux mais ce n’est pas avec des paroles. Je voulais donner de l’espoir aux supporters avec une victoire en Ligue des champions. Là, c’est nul. On doit montrer une autre image. Je suis pragmatique de ce point de vue : le jour où je ne suis pas au niveau des attentes de l’OM, je suis le premier à le reconnaître. On sait que l’on n’est pas à la hauteur de l’histoire du club, moi le premier."

Comme souvent, le technicien lusitanien Villas-Boas a (ab) usé de l’ironie et du sarcasme pour faire passer un message, finalement limpide à ses joueurs : "On va pouvoir faire tourner à Strasbourg. La trêve arrive vite donc on n’a pas besoin d’économiser de l’énergie. Et on est plutôt frais après Porto, on n’a pas trop couru. On a déjà les médias fatalistes, on n’a pas besoin de l’être nous aussi à ce moment de la saison, c’est trop tôt."