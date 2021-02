André Villas-Boas, coach de l'OM : "J'ai présenté ma démission, je veux juste partir"

Décidément, les temps sont durs à Marseille. 9e de Ligue 1, l'OM navigue en eaux troubles et la situation ne semble que s'empirer. Le weekend dernier, la confrontation face à Rennes a été annulée suite à des débordements de supporters à la Commanderie, le centre d'entraînement des Olympiens. Fous de rages, ces supporters en voulaient au président Jacques-Henri Eyraud, fustigé pour sa gestion approximative du club.

Et alors que les rats quittent le navire, l'OM pourrait perdre son capitaine, son coach André Villas-Boas. Le Portugais n'est en effet pas passé par quatre chemins ce mardi en conférence de presse pour décrire son mal-être actuel : "J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Elle n'a pas encore donné de feed-back. Je ne veux rien de l'OM, par d'argent. Je veux seulement partir par rapport à une différence sur la politique sportive. Dommage d'arriver à ce point."

La cause de ce malaise ? L'arrivée d'Olivier Ntcham, joueur du Celtic, dont le Portugais...ne voulait pas. "Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur. C'est une décision qui n'est pas prise par moi, je l'ai apprise ce matin par la presse au réveil. C'est un joueur pour lequel j'ai dit non. Il n'était pas dans notre liste. Je n'étais pas pour. Je me suis réveillé, j'ai regardé le site numéro 1 des informations de l'OM pour connaître l'arrivée d'un nouveau joueur. J'ai présenté ma démission à la direction. Sans rien avoir volé sur mon contrat, je ne suis pas d'accord avec la politique sportive."

Et d'ajouter : ""Je suis lié par contrat, je vais tout faire pour respecter ce contrat. Je suis responsable des résultats, je vais soutenir mon groupe. Maintenant, on en est là sur l'aspect sportif. La direction a demandé un peu de temps, ce n'est pas un problème."

Le message est on ne peut plus clair et le point de non retour semble atteint. En pleine tempête, la direction du club va-t-elle accepter la démission de Villas-Boas ? Affaire à suivre.