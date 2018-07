Aleksandr Golovin, révélation russe du Mondial, rejoint l'AS Monaco

L'AS Monaco a confirmé vendredi le recrutement du Russe Aleksandr Golovin en provenance du CSKA Moscou. Le joueur, membre de l'équipe nationale durant le Mondial 2018, a signé pour cinq ans, jusqu'en juin 2023.

Golovin, 22 ans, a été formé au CSKA Moscou. Il a fait ses débuts en première division à l'âge de 18 ans, en 2015. En trois saisons professionnelles avec le club moscovite, le milieu de terrain droitier a disputé 113 matchs - dont 23 dans les compétitions européennes - et été sacré champion de Russie en 2016.

Golovin compte 23 sélections et 3 buts en équipe nationale. Il a contribué à l'excellent parcours de la 'Sbornaïa' au Mondial avec un but et deux assists. La Russie a été éliminée aux tirs au but par la Croatie en quarts de finale.

A Monaco, il aura pour équipier Youri Tielemans.