0 but et 0 assist... mais la cote de Jérémy Doku gagne 7,6 millions d'euros en 1 mois

Début novembre, l’Observatoire du football (CIES) s'intéressait aux plus hautes valeurs de transfert estimées pour les joueurs nés dans les années 2000 et évoluant actuellement dans un des cinq grands championnats.

Un seul élément belge apparaissait dans le top 100 : Jérémy Doku était 25e. En effet, le Diable Rouge de 18 ans, qui a rejoint le Stade Rennais lors du dernier mercato, était estimé à 27,5 millions d'euros. Le remuant droitier avait quitté le Sporting d'Anderlecht pour environ 26 millions d'euros, une somme fort proche de l'estimation établie.

Sauf que depuis lors, même s'il n'a marqué aucun but ou délivré aucune passe décisive avec la formation rennaise, la valeur marchande de l'ailier belge a, sensiblement, augmenté de 7,6 millions d'euros. Les mystères du football... En effet, le CIES analyse ce lundi les valeurs des jeunes talents entre la fin du mois d'octobre et la fin du mois de novembre. Et Doku vaut dorénavant 35,1 millions d'euros.

La progression la plus sensible revient, et c'est beaucoup plus logique, à Erling Braut Haaland. Le Norvégien de Dortmund, âgé de 20 ans, est passé de 120,3 millions d'euros à 155,6 millions d'euros (soit une hausse de 35,3 millions d'euros). Au cours du dernier mois écoulé, l'attaquant a planté la bagatelle... de neuf buts.

D'autres éléments sont signalés avec une belle plus-value : Bruno Fernandes (Manchester United) a pris 19,9 millions d'euros, Diogo Jota (Liverpool) 16,5 millions d'euros ou encore Phil Foden (Manchester City) 15 millions d'euros.

Il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Pour preuve, un joueur de football brésilien, Neymar pour ne pas le citer, a un jour été vendu du FC Barcelone vers le PSG pour 222 millions d'euros. Si, si...