Zinedine Zidane se reconnait en Eden Hazard

Il est sans doute le journaliste qui connait le mieux Zinedine Zidane. Fred Hermel, correspondant depuis plus de 20 ans à Madrid (l'Equipe, France Football et RMC) vient de publier une biographie (édition Flammarion) de la star française. 280 pages de souvenirs et d'analyses sur la saga Zizou dans ses succès et ses cotés plus sombres... Lui qui a, entre les mains, la carrière d'Eden Hazard... Rencontre.

Quel souvenir gardez-vous de l’arrivée et de votre première rencontre avec Zidane à Madrid en 2001 ?

C’était une ambiance de folie. D’après mes collègues espagnols, on avait jamais connu cela. Il faut rappeler qu’avec 75 millions d’Euros, c’était le transfert le plus cher de l’histoire du football à l’époque. Concernant ma première rencontre, je rencontre Zidane au centre entraînements du Real, par une chaude journée de juillet, et je lui tends la main en lui disant qu’on allait souvent se voir. Mais on ne pouvait, ni lui, ni moi, imaginer que cette histoire durerait 18 ans. Les premiers mots étaient donc plutôt sympathiques même s’il y avait une énorme distance qui, peu à peu, s’est réduite.

Dans la hiérarchie des stars qui ont porté le maillot blanc, quelle est la position de Zidane?

Si vous demandez aux supporters, ils vous diront peut-être que Di Stefano a été plus important, que Raul a marqué plus d’années. Mais si vous leur demandez quel est le joueur le plus beau et le plus élégant, je pense que 90% répondront Zinédine Zidane. Florentino Perez, président du Real, a coutume de dire que Zizou était né pour jouer à Madrid. Il dit également qu’il veut que l’on se souvienne de lui comme étant celui qui a fait venir Zidane au Real. Quand il arrive, il n’ a pas encore gagné la Ligue des Champions et, lors de sa première année, il l’a remportée en marquant le plus beau but de toutes les finales de la compétition. C’est l’union de deux légendes, le Real et Zidane.

Cela ne doit pas être simple de briser la glace avec une personnalité connue pour sa discrétion?

Déjà, au départ, ce n’est pas une personne expansive. Mais, en plus, il a du se protéger après la Coupe du monde 1998. Je vous rappelle que son visage était projeté sur l’Arc de Triomphe et légendé " Zidane, président " ! Mais il a utilisé sa timidité naturelle pour se protéger des autres. J’ai eu la chance d’être souvent invité chez les Zidane à Madrid. J’ai été reçu dans le jardin ou dans son bureau mais jamais dans le lieu de vie. Et pourtant, on a très souvent mangé ensemble, voyagé ensemble. Il souhaite garder cette part de secrets pour protéger les siens.

Sa famille, et sa femme en particulier, sont indissociables de sa réussite ?

Je commence cette biographie par sa femme Véronique parce que j’ai compris, en discutant avec lui et ses proches, son importance. De son propre aveu, sans elle, rien n’aurait été possible. Véronique a créé toutes les conditions pour sa réussite. Elle lui a épargné toutes les inquiétudes du quotidien. En particulier dans un domaine très important pour Zizou : L’éducation des enfants. Il y est très attentif. Et pour cela, Véronique a sacrifié sa carrière de danseuse. Quand ils se rencontrent, ils sont tous les deux apprentis de talents dans leur discipline. Mais, un footballeur, cela change de clubs régulièrement. Une danseuse, dans une compagnie, ça bouge beaucoup. Il fallait faire un choix. Véronique s’est donc sacrifiée pour lui et Zinedine lui en sera toujours reconnaissant.

Ses enfants aussi sont très importants…

J’ai une anecdote. Nous sommes en novembre 2005. Nous revenons du gala pour les 50 ans du Ballon d’or. Nous sommes dans un jet privé. Il est 7 heures et demi du matin. Alfredo Di Stefano, président d’honneur, s’endort à coté de nous. Et, avec le confinement, la fatigue, Zidane va pour la première fois se confier réellement à moi. " Fred, j’ai peur que mes enfants deviennent des petits cons. Ce n’est pas normal leur vie, cet argent, la notoriété. J’ai envie qu’ils aient les mêmes valeurs que moi, celles de mes parents ". Et il m’explique, qu’à Noel, ils ne reçoivent qu’un cadeau, qu’ils ont déjà une piscine, un terrain de foot et de basket à la maison et que c’est déjà très bien. Et, ça, cela relève ce qu’est Zidane. Et pour connaitre ses enfants, je peux dire que l’objectif est atteint.

Ecrire sur Zizou, c’est aussi parler de sa face sombre…

14 cartons rouges en carrière, dont 2 en phase finale de Coupe du monde, ce n’est pas rien. J’en ai parlé avec David Bettoni, son ami depuis ses 15 ans et qui est aujourd’hui son adjoint au Real. Il m’a raconté que, jeune déjà, il prenait des cartons rouges parce qu’il réagissait à des insultes sur sa famille de la part d’adversaires. Il va de soi que ceux-ci en rajoutaient pour le faire dégoupiller. Il ne supporte pas que l’on touche à sa famille. Mais j’avoue n’avoir jamais osé lui poser des questions sur le fameux coup de boule…

Pourquoi?

Une forme de pudeur. Et je sais que Christophe Dugarry, qui est son grand ami, n’a jamais osé non plus. Il a été l’homme le plus malheureux du monde. Personne ne veut remuer le couteau dans la plaie. Peut-être qu’en lisant mes craintes d’aborder ce sujet avec lui, il m’en parlera un jour. Mais j’assume ce choix. J’imagine que sa mère sait, que son père sait, que sa femme sait…

Il y avait sans doute une pression énorme avant ce dernier match. Il y a sans doute eu une dose d’émotion gigantesque, que chacun peut ressentir à la fin d’une aventure professionnelle. A la différence que son pot de départ se déroulait devant les caméras.

Et pourtant, comme entraîneur, il semble très calme...

Zidane est un grand entraîneur parce qu’il se souvient qu’il a été joueur. Il ne veut pas transmettre son stress à ses joueurs. Il sait parfaitement ce dont ont besoin les joueurs et ce qu’ils détestent. Mais son apprentissage du métier d’entraîneur n’a pas été simple. Parce que, lorsqu’il a commencé avec les jeunes du Real, personne n’osait lui dire ce qui n’allait pas. Il m’ a dit que les gens du club tremblait à l’idée de le conseiller. Tout le monde lui mentait. Il m’ a alors demandé de lui dire ce que les gens pensaient vraiment de son travail ; Autour de lui, tout le monde lui disait qu’il était génial. Ce qui n’était sans doute pas vrai. C’est révélateur de la solitude de la star et de l’entraîneur qu’il est devenu.

Un entraîneur à succès qui compte à présent sur Eden Hazard pour remplir son armoire à trophées…

Quelques heures après la signature d’Eden, j’ai eu Zidane au téléphone. Et il m’a dit : " tu n’as pas encore vu le vrai Eden Hazard. Ici, il va s’éclater ". Il l’adore depuis très longtemps. Il est convaincu que cela va marcher et cela commence déjà à fonctionner. Je pense que Zizou se reconnait en Eden. Il a aussi connu des débuts difficiles. Je sais qu’il lui a dit de ne pas s’inquiéter, que même lui avait été sifflé au Real. Zidane a mis 6 mois à s’adapter à l’époque. Hazard est donc en avance sur lui. Zizou voit en tout cas Eden Hazard comme un Galactique.

Comment expliquer ses débuts compliqués ?

Il est en train de se rendre compte que le Real, ce n’est pas Lille. Le Real, ce n’est pas non plus Chelsea. En Premier League, son talent était souvent suffisant. Mais en Liga, tous les joueurs sont bons techniquement. Il faut donc un peu plus. Il faut une bonne préparation physique. Et Benzema l’aide en ce sens puisqu’il a lui aussi connu cet apprentissage. A l’époque, Cristiano Ronaldo lui a dit qu’il ne travaillait pas assez à l’entrainement. Il l’a bien intégré et en fait profiter Hazard. Mais si la presse espagnole, comme toujours, a été assez sévère, on ne peut pas dire que les supporters l’aient conspué. Ils étaient juste déçus en constatant qu’il ne tentait pas assez, qu’il n’osait pas assez. Mais je pense qu’Eden est lancé et qu’il a mangé son pain noir. Tout le monde l’aime beaucoup dans le vestiaire. Le plus dur est fait.

Que faudrait-il pour qu’il soit complètement adopté ?

Il a encore la barrière de la langue. Et c’est presque aussi important que le terrain pour les madrilènes. Il faut montrer que l’on s’intègre et que l’on se plait à Madrid. C’est le gros problème de Gareth Bale. Il a appris 3 mots espagnol en 6 ans. Si Eden, après Noël, arrive en conférence de presse en baragouinant quelques mots, les gens vont l’applaudir et l’aimer.

Qu’en est-il de Thibaut Courtois ? Quelle est sa relation avec Zidane ?

Ce fut plus compliqué pour Thibaut parce que Zizou aimait beaucoup Navas. Et Courtois a été transféré pendant la pause de Zidane. Mais il respecte évidemment les joueurs talentueux qui bossent bien et Courtois en fait partie. Il ne fera en tout cas jamais payer un joueur qui a été choisi plutôt par le club que par lui.

Cela sous-entend que Courtois ne serait pas au Real si Zidane n’avait pas fait de pause ?

Je ne sais pas et c’est impossible à savoir. Mais il est très content de son gardien et, en plus, il commence à gagner des points. Il ne faut pas oublier non plus que, cet été, il a été très clair dans sa hiérarchie. Thibaut serait le numéro 1. Une décision que Navas ne voulait pas accepter et il est parti au PSG.