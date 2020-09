Zinédine Zidane ne compte pas encore sur Hazard : "Avant tout, Eden doit être à 100%"

La première saison d’Eden Hazard a été en bonne partie gâchée par les blessures, dont la dernière (contractée en Ligue des Champions face au PSG) ne le lâche pas vraiment. Il est revenu plusieurs fois à la compétition depuis lors, mais une gêne persiste et est revenue encore plus fortement après la rencontre face à Manchester City. Alors que la saison de Liga reprend pour le Real Madrid, l’objectif principal de Zidane, du staff et du joueur est avant tout de récupérer un Eden Hazard à 100%. Le coach madrilène l’a répété en conférence de presse d’avant rencontre (contre la Real Sociedad, ce dimanche 21 heures).

"Je ne peux pas dire précisément (quand il va jouer) mais ce que nous voulons, lui en premier, c’est qu’il revienne à 100% et sans la moindre douleur". Plus question de prendre des risques. Zidane sait pourquoi il a fait venir Eden à Madrid, il croit en son joueur alors que les fans et certains observateurs se montrent de plus en plus impatients. "Nous avons du temps, nous commençons une nouvelle saison et ce dont nous avons besoin c’est qu’il soit à 120%, rien d’autre. Nous, on va le préparer pour que ça soit le cas."

Il semble donc clair que le Diable rouge ne sera pas titularisé ce dimanche face à la Real Sociedad. Il continue à travailler spécifiquement avec le staff à Madrid. On espère évidemment le voir rapidement redevenir celui qui faisait trembler les défenses anglaises et européennes… et par la même occasion, faire taire les sceptiques !