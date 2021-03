L'infirmerie du Real Madrid se vide petit à petit. Ce week-end, pour affronter Elche, Zinédine Zidane pourra à nouveau compter sur son capitaine Sergio Ramos, absent depuis début janvier, et sur Eden Hazard, dont la dernière apparition sur les pelouses de Liga remonte au 30 janvier dernier.

"Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau compter sur eux, a souligné Zinédine Zidane en conférence de presse ce vendredi. Trois joueurs de retour la semaine dernière, deux cette semaine... C'est bon signe ! L'objectif est de leur donner un peu de temps de jeu face à Elche, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Eden Hazard a l'air bien physiquement, c'est important. Il a réussi à surmonter toutes les blessures et tous les problèmes rencontrés ces dernières semaines. J'espère à présent qu'il va pouvoir jouer régulièrement. Il n'a jamais été blessé aussi longtemps au cours de sa carrière et il a rencontré beaucoup de contretemps ici, mais il dispose d'un contrat de longue durée et je suis certain qu'en pleine possession de ses moyens, il fera de grandes choses ici. Ce n'est jamais évident pour un joueur d'être blessé aussi longtemps."

Cette saison, Eden Hazard a pris part à huit rencontres de Liga et inscrit deux buts en championnat. Victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche il y a un peu plus d'un mois, le capitaine des Diables Rouges espère à présent monter en puissance sous les couleurs du Real Madrid pour être à 100% au coup d'envoi de l'Euro, d'ici trois mois.