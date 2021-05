Coup de tonnerre à Madrid ! Zinédine Zidane aurait décidé de quitter le Real Madrid avec effet immédiat. C’est le journaliste de Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, une référence dans le monde du football, qui l’annonce sur Twitter avant que le média espagnol AS ne le confirme à son tour.

Après la rencontre face à Villarreal lors de laquelle les Merengue se sont imposés (2-1) mais ont finalement dû céder leur couronne de champion d’Espagne à l’Atlético, l’entraîneur français du Real Madrid a annoncé qu’il discuterait de son futur cette semaine. Zinédine Zidane aurait visiblement fait son choix.

Avec le Real Madrid, ZZ aura été champion d’Espagne à deux reprises, en 2017 et 2020, mais aura surtout marqué la Champions League de son empreinte en remportant trois fois de suite la plus grande des compétitions européennes (2016, 2017, 2018). Cette saison aura été plus difficile pour Zidane, la Maison blanche n’ayant réussi à gagner le moindre trophée.

Pour la deuxième fois de sa carrière d’entraîneur, Zizou devrait donc quitter les Madrilènes après son premier départ en mai 2018. Il était revenu neuf mois plus tard afin d’aider son club de cœur alors en difficulté. De quoi l’avenir de Zidane sera fait ? Reviendra-t-il à nouveau à ses premiers amours dans un avenir proche ? Comme le dit le proverbe, jamais deux sans trois…