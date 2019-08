Zidane va-t-il changer de dispositif tactique pour bonifier Eden Hazard?

Le Real Madrid a enregistré sa deuxième victoire en match amical ce mercredi en disposant de Salzbourg (0-1). Auteur du seul but de la rencontre, Eden Hazard a inscrit sa première réalisation avec ses nouvelles couleurs madrilènes. Pour ce match, Zinedine Zidane a innové en changeant son système tactique même si le Français a déjà prouvé qu'il n'était pas contraire à faire évoluer son organigramme tactique en fonction de l'adversaire ou de ses joueurs.

Mercredi, le Real s'est affiché dans une évolution du 3-4-3 tirant vers le 3-5-2. Un schéma que Zidane avait déjà testé sans grand succès à Séville en janvier 2017. Ici, les choses sont différentes car ce changement tactique a permis à Zidane de replacer Eden Hazard proche l'axe. Une position dans laquelle le Diable rouge joue avec plus d'amplitude et surtout où il est grandement allégé de ses taches défensives.

Car c'est un des problèmes que le T1 du Real doit solutionner: comment renforcer défensivement son aile gauche, composée sur le papier d'Eden Hazard et Marcelo, deux joueurs plus connus pour leur appétence offensive que pour leur rigueur défensive. Le but étant d'éviter que des équipes fassent comme les Diables rouges face au Brésil et profitent du trou laissé dans le dos de Marcelo pour faire mal à la Casa blanca.

Le placement d'une garde centrale à trois pourrait donc combler en partie cette faiblesse à gauche dans une défense qui a pris bien trop de buts en préparation d'avant-saison. Selon As, Zinedine Zidane pourrait donc être tenté de jouer plus souvent dans cette configuration.

Les gagnants du 3-5-2

Dans ce schéma, il faut trois défenseurs centraux. Tout bénéfice donc pour le transfuge de l'été Éder Militão, qui gagnerait sa place de titulaire aux côtés de Raphaël Varane et Sergio Ramos.

Comme déjà annoncé, Marcelo, déchargé d'une partie de son travail défensif et appelé à se projeter encore plus vers l'avant, serait aussi l'un des gagnants de cette tactique. Tout comme Eden Hazard, dans un rôle d'électron libre, pourra se focaliser sur son impact sur le jeu.

Les perdants du 3-5-2

Inexorablement, si la défense est renforcée, un autre secteur de jeu va devoir faire autant avec moins. Ici, l'entre-jeu se limitera donc à deux éléments, qui seront les pare-chocs devant la défense. Et ils sont trois pour l'instant à postuler à ces deux postes: Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. Et on ne parle même pas des potentielles arrivées dans ce secteur (Donny van de Beek ou Paul Pogba).

Une tactique en 3-5-2 serait aussi fatale à Gareth Bale et James Rodrigues. Au delà du système, Il n'y a pas vraiment de place pour eux dans la nouvelle aventure madrilène.

Un schéma qui ne pourra pas devenir la norme

Si Zidane n'a jamais hésité à faire évoluer ses système tactiques (Du 4-3-3 au 4-3-1-2, voire 4-2-3-1), on ne peut légitimement penser qu'il évoluera en 3-5-2 durant la majorité de la saison. Le groupe du Real Madrid n'est pas assez profond pour envisager de jouer de manière prolongée dans ce système. Avec trois défenseurs centraux, il faut de l'épaisseur à ce poste pour pallier les blessures ou méformes. Mais avec Nacho comme seul alternative, cela parait léger.

Bref, le système mérite d'être pointé. Il a montré mercredi qu'il pouvait en cas de besoin, resserrer la défense et être utile en contre, comme il l'a été sur le but d'Eden Hazard. Il sera aussi intéressant de le voir avec deux attaquants spécifiques (Benzema + Jovic ou Benzema + Vinicus) avec le Belge juste derrière eux.

Zinedine Zidane a une carte de plus dans son jeu pour surprendre ses adversaires. A lui de l'utiliser à bon escient. Il pourra s'il le souhaite à nouveau expérimenter cette structure ce dimanche pour le dernier match amical du Real, à la Roma.