Zidane, touché par la grâce, architecte du titre du Real Madrid

Zidane laisse à Julen Lopetegui le soin de reconstruire, sans Cristiano Ronaldo , désormais parti à la Juve. Certes, le club recrute un bien jeune Vinicius Junior (18 ans - 45M€), rapatrie Mariano Diaz et s'offre un concurrent à Keylor Navas en la personne de Thibaut Courtois (bonne affaire, 35M€) mais tout de même. Pas un renfort de poids offensivement pour remplacer le meilleur buteur de l'histoire du Real ? La presse s'interroge. Et trouve vite des réponses : Lopetegui est licencié à la suite d'un fiasco au Barça (défaite 5-1), Solari joue les pompiers de service pour éviter une saison blanche. Mais neuf mois après le départ de Zizou, la décision de Florentino Perez est prise. Il décroche son téléphone et...

"Zizou, reviens"

Florentino Perez, acculé, implore Zidane de revenir à la barre. - © GIUSEPPE CACACE - AFP

Zidane n'a pas pu dire non. Il revient au club, expédie les affaires courantes d'une saison à oublier et fixe les bases de la saison à venir. Sur sa liste de courses : Luka Jovic, buteur étincelant, supposé soulager Karim Benzema de la charge du numéro 9; Eder Militao, défenseur central prometteur; Ferland Mendy, coureur infatigable et back gauche moderne; Rodrygo, pari d'avenir; et Eden Hazard, supposé devenir sa nouvelle star. Mis à part pour le Belge qui, entre méforme et problèmes physiques ne laissera pas son empreinte sur la saison, tous les transferts sont gagnants. Ils permettent aux cadres vieillissants de jouer moins, mais jouer mieux. La rotation installée fait d'ailleurs partie des grands principes de Zidane : c'est de cette manière qu'il parvenait à garder son effectif frais jusqu'en finale de Ligue des champions lors de son premier passage à la Maison Blanche. Cette saison encore, il n'aligne jamais le même XI deux fois d'affilée et surprend régulièrement : à Grenade, il aligne une équipe avec 5 milieux de terrains centraux, en laissant sur le banc Bale, Asensio, Hazard, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz et Mariano Diaz. Nombre d'entraîneurs du Real se seraient fait descendre dans les journaux pour une incongruité pareille. Zidane, lui, gagne.

Le Real joue à passe-passe avec le Barça en tête du classement pendant l'ensemble de la saison. Les Merengues battent finalement le rival honni dans le deuxième Clasico, et Zidane revient du confinement avec les idées claires : gagner, quitte à être moche. Résultat : 9 succès consécutifs, trois buts concédés sur cette période, 6 clean-sheets pour Courtois et une constance impressionnante là où le Barça tâtonne.