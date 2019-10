Zidane : "On a besoin d'un Eden qui joue bien et marque des buts"

Auteur de son premier but – et de son premier assist – en Liga samedi lors de la victoire du Real Madrid face à Grenade (4-2), Eden Hazard a pu quitter l’Espagne et retrouvera ce lundi l’équipe nationale avec le sourire. Son entraîneur, Zinédine Zidane, était en tout cas ravi de la prestation de son N.7 et espère qu’il a désormais trouvé son rythme de croisière à Madrid…

"Nous avons besoin d’un Eden comme ça, qui joue bien et marque des buts, a dévoilé Zizou, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du Real, en conférence de presse après la rencontre. Il lui manquait ça, il était content à la fin du match dans le vestiaire. Nous sommes ravis pour lui et pour son but, j’espère que c’est le premier d’une longue série."