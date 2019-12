Zidane ne pense pas encore au Clasico face au Barça

"ZIDANE", la biographie très autorisée ! - Football - 25/11/2019 Il est sans doute le journaliste qui connait le mieux Zinedine Zidane. Fred Hermel, correspondant depuis plus de 20 ans à Madrid (l'Equipe, France Football et RMC) vient de publier une biographie (édition Flammarion) de la star française. 280 pages de souvenirs et d'analyses sur la saga Zizou dans ses succès et ses cotés plus sombres... Lui qui a, entre les mains, la carrière d'Eden Hazard... Rencontre.