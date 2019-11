Zidane: " Les sifflets contre Bale? C'est arrivé à tous les grands joueurs du Real"

Zinédine Zidane a répondu aux questions des journalistes après la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad 3-1 samedi lors de la 14e journée de championnat d'Espagne, et à trois jours de la réception du Paris SG en Ligue des champions. Le coach du Real Madrid a d'abord parlé de Karim Benzema, buteur pour la 10e fois de la saison en championnat et également passeur décisif.

"Je ne sais pas s'il s'agit du meilleur joueur de la Liga actuellement, chacun le voit comme il le veut. Moi, je suis content pour lui, il joue très bien en ce moment, et chaque jour qui passe, il devient un élément toujours plus important pour notre équipe", a affirmé Zidane qui a ensuite dû aborder un thème plus délicat. Interrogé sur les sifflets du Bernabeu à l'encontre de Gareth Bale, le Français a gardé un ton diplomatique. "Je ne crois pas qu'il soit insensible à cela. Mais cela est arrivé à tous les grands joueurs qui sont passés par ici, et aujourd'hui, ça arrive à Gareth. Nous avons besoin de tous nos supporters derrière nous. C'est arrivé à tous les joueurs, ici, et ça arrivera de nouveau à d'autres. Il faut continuer à travailler, parce que tout ce que les gens veulent voir, c'est des joueurs qui gagnent des matches".

Après ce succès, la concentration est déjà placée sur le match contre le PSG en Ligue des Champions. Une deuxième confrontation entre les deux équipes qui s'étaient quittées sur un 3-0 en faveur des Parisiens la dernière fois. Mais depuis beaucoup de choses ont changé. "Nous sommes meilleurs, tout simplement. Logiquement. Nous avons connu un match compliqué à Paris, mais c'est du passé. Il n'y aura pas d'envie de revanche mardi. Nous voulons simplement faire un bon match".