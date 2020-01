Zidane encense à nouveau Courtois : C'est mon gardien et c'est le meilleur, il n'y a aucun doute"

Zinedine Zidane a salué la prestation "décisive" de son gardien Thibaut Courtois après la victoire 0-3 du Real Madrid à Getafe, ce samedi, dans le cadre de la 19ème journée de Liga. Auteur de trois ou quatre arrêts de grande classe, essentiellement en première période lorsque le score était de 0-0, le portier belge a maintenu son équipe dans la rencontre lorsqu’elle était malmenée par Getafe, qui n’avait jusqu’à aujourd’hui perdu que contre le Barça à domicile cette saison.

"Nous avons souffert lors de la première période, mais on a très bien travaillé ensuite. Nous avons été une équipe, c’était le plus important. Nous avons obtenu un très bon résultat, en équipe, ensemble. Thibaut Courtois nous a sauvés sur deux ou trois occasions en première période, il a été décisif. C’est mon gardien, donc pour moi, oui, c’est le meilleur, il n’y a pas de doute là-dessus. Tous les joueurs qui sont ici sont les meilleurs. Je suis content de le voir bien. Pas simplement sur les arrêts, mais il est serein, quand on a la possibilité de jouer, il essaie de jouer… Raphaël Varane, cela fait un petit moment qu’il prend de l’importance dans l’équipe. C’est important d’avoir un autre leader quand il n’y a plus Sergio Ramos. C’est le chemin normal de ce qu’il est en train de faire. C’est bien de le voir comme ça, et c’est bien aussi de le voir en position offensive, de le voir marquer."