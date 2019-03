Zidane de retour au Real Madrid ce lundi? La presse espagnole l'affirme

Zinedine Zidane pourrait faire son retour au Real Madrid dès ce lundi. C'est ce qu'une grande partie de la presse espagnole (Marca, As, ...) annonce depuis ce midi. L’entraîneur français aurait été appelé à la rescousse après la désillusion causée par l'élimination du club merengue en Champions League mardi, par l'Ajax Amsterdam.

Une réunion entre les dirigeants madrilène et Santiago Solari, l'actuel coach du Real, devrait se dérouler ce lundi soir à 18h. L'Argentin devrait être remercié et Zinedine Zidane officialisé dans la foulée.

En poste du 4 janvier 2016 au 31 mai 2018 à la tête des Merengues, Zinedine Zidane est devenu le premier entraîneur à remporter la Ligue des Champions trois saisons d'affilée grâce à son succès le 26 mai dernier à Kiev face à Liverpool (3-1). Il avait remporté aussi la C1 en 2002 sous le maillot, déjà, du Real Madrid en tant que joueur.

Comme entraîneur du Real, Zinedine Zidane, 46 ans, a remporté également un titre de champion en 2017, une Super Coupe d'Espagne (en 2017) et deux SuperCoupes d'Europe (2016 et 2017) ainsi que deux Coupes du monde des clubs (2016 et 2017).