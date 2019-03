Zidane : "Courtois jouera encore, mais c'est au coach de prendre les décisions difficiles"

Zinédine Zidane, de retour dans le costume d'entraîneur du Real Madrid, a choisi samedi de titulariser Keylor Navas et de renvoyer Thibaut Courtois sur le banc lors de la victoire des Madrilènes face au Celta Vigo dans le cadre de la 28ème journée de Liga (2-0).

Le portier costaricien, qui avait les faveurs de Zizou ces dernières saisons avant d'être relégué sur le banc par ses successeurs, l'a remercié en signant une clean sheet.

"Ce samedi, c'est Keylor qui a joué, mais Courtois va aussi jouer, a réagi Zinédine Zidane, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du Real Madrid, après la rencontre. Et j'ai aussi Luca (Luca Zidane, son fils, NDLR). J'ai à ma disposition trois très bons gardiens de but, on verra. Le Real Madrid a besoin de deux ou trois super gardiens, et c'est au coach de prendre les décisions difficiles. Je compterai sur eux jusqu'à la fin de la saison, puis on verra. Le Real Madrid a besoin d'au moins deux excellents gardiens, parce que la saison est longue."