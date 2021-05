Zidane content du match d'Eden Hazard : "Je l'ai senti très bien"

Zinédine Zidane s'est réjoui du retour dans le onze de base d'Eden Hazard samedi lors du match remporté 2-0 par le Real Madrid face à Osasuna. Le Diable rouge a montré de belles choses durant la rencontre et a cédé sa place à la 70e minute. "Très bien, c'était la première fois (depuis janvier) qu'il était titulaire, il a joué presque 70 minutes et je l'ai senti très bien. Surtout dans sa position, près de Karim (Benzema), ils ont essayé de combiner. Je suis content de son match", a déclaré le Français à propos de son n°7 après la rencontre.

Zidane a ensuite analysé la prestation de son équipe. "On a eu quatre ou cinq occasions de mettre un but en première période et on n'en met aucun. C'était frustrant pour les joueurs. A la pause, je leur ai dit cela: +de la variété, et avec de la patience, avec du jeu, ça va venir+. Quand ils ont mis ces buts ça a été une libération pour eux... et pour moi aussi. Ce sont trois points de plus, on est dans la bataille, il manque quatre matches. On va se battre jusqu'au bout. Je ne peux pas vous dire qu'on va tout gagner, mais on va tout faire pour, ça oui."

Au classement, les Merengues reviennent à deux points de l’Atlético et mettent la pression sur le Barça qui se déplace à Valence ce dimanche.