Zidane : "C'est ma faute, ça fait mal, mais ce n'est pas une honte"

Zinedine Zidane n'était forcément pas très joyeux à l'issue de l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi. Il faut dire que les Merengue quittent la compétition dès les seizièmes de finale, ils ont été éliminés par Alcoyano, un club de division 3 espagnole. "Je suis l'entraîneur, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Je vais l'assumer, comme toujours" a d'abord réagi le coach Français.

"Leur gardien a fait deux ou trois arrêts, le deuxième but ne voulait pas entrer… Les joueurs ont essayé. C'est comme ça, on est dehors. Contre une équipe de Segunda B (D3 espagnole), on doit sceller le match plus vite, mais ça n'a pas été ainsi. Ce n'est pas une honte, rien de ça. On va continuer à travailler pour se sortir de là, on l'a déjà fait et on le refera. Ca fait mal, parce qu'on n'aime pas perdre, mais on ne va pas devenir fous à cause de ça. Maintenant, on a la Liga et la Ligue des champions. J'assume la responsabilité de cette défaite, et adviendra ce qu'il adviendra ces prochains jours."

Samedi, le Real se rend à Alaves dans le cadre de La Liga, il faudra absolument gagner cette rencontre pour repartir de l'avant.