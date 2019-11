Zidane : "Areola nous a sauvés, c'est pareil pour Courtois quand il joue"

L'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane après la victoire des Madrilènes 2-1 à Alaves dans le cadre de la 15e journée de Liga, samedi, au micro de Movistar La Liga:

"On a très bien commencé le match, mais on savait que sur ce terrain, il fallait lutter, se battre jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait, avec sérieux. On a fait un grand match défensivement, et ensuite on a eu 2 ou 3 occasions de but, ce qui nous permet d'empocher 3 points sur un terrain compliqué. Après leur but, ils ont joué plus haut, on a reculé... Mais on n'est pas sorti du match, c'est l'essentiel. On a continué à penser qu'on pouvait marquer un deuxième but, et ce qu'il s'est passé. Ça a été une victoire avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de personnalité".

Zidane a également parlé du choix d'aligner Alphonse Areola dans les cages au lieu de Thibaut Courtois. "Lui aussi fait partie du groupe, il s'entraîne bien... et ça se voit, il nous a sauvés, pareil que Thibaut quand il joue. Alphonse a très bien joué, surtout sur l'action du corner à la fin, il a été fantastique."