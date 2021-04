Yannick Carrasco : un retour "à la maison" et en grâce au meilleur moment

Yannick Carrasco brille avec l’Atlético de Madrid, convainc avec les Diables rouges… Le Bruxellois de 27 ans est parvenu à revenir au meilleur niveau après son passage en Chine, alors que personne n’avait vraiment compris ce choix de carrière. Si on ne saura jamais quelle aurait été sa trajectoire sans cette décision, il faut bien avouer aujourd’hui qu’elle ne lui a pas porté préjudice et qu’il répond à ses détracteurs de la meilleure des manières. Sur le terrain cette saison, Carrasco c’est 29 rencontres, six buts et huit passes décisives avec l’Atlético de Madrid. Le club qui est actuellement en tête de La Liga, dont trois buts inscrits dans les quatre derniers matches des Colchoneros. Résultat, sa valeur marchande remonte et est désormais estimée aux alentours de 35 millions d’euros. Mais comment ce retour en grâce a-t-il été rendu possible ? Tentative de réponse(s)…

Simeone, un coach qui croit en lui

3 images © AFP

Yannick Carrasco aurait pu ne jamais revenir au top après son passage en Chine. Mais une conjonction d’éléments a joué en sa faveur. Le tout premier, c’est qu’il a pu revenir à l’Atlético de Madrid. Il y a d’abord été prêté avant d’être "racheté", un signe de confiance de tout un club mais aussi et surtout de Diego Simeone. "El Cholo" connaît bien Yannick puisqu’il l’entraînait avant son départ pour le Dalian Yifang. Il lui a permis de revenir, lui a laissé le temps et lui fait désormais de nouveau confiance : en juillet 2020, l’entraîneur des Colchoneros déclarait : "Il fait du bon travail depuis qu’il est revenu au club. C’est un effort énorme qu’il devait faire pour revenir, et il l’a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait, vertical et déterminant vers le but adverse." Et on peut dire que depuis lors, le Belge lui rend plutôt bien. Dans un nouveau système de jeu développé par Diego Simeone (un 3-5-2 plutôt qu’un 4-4-2), Carrasco a vraiment trouvé sa place et est redevenu redoutable. Ses chiffres parlent pour lui mais pas seulement. Ses performances avec l’Atlético sont consistantes, il pèse sur le jeu du club, il est l’un des pions de l’équipe la plus régulière en Liga cette saison. Rien que ça.

27 ans et en forme physiquement

Certes, Yannick Carrasco a vu la confiance de Simeone et l’Atlético renouvelée, mais il a également pu répondre présent. Le joueur a 27 ans, il est encore jeune et s’est maintenu en forme en Chine. Malgré tout, il a dû bosser dur pour retrouver son niveau d’antan. Du travail, de la patience et une bonne dose d’abnégation ont été nécessaires pour retrouver la bonne voie. Dans une saison extrêmement dense et rendue particulière par la crise sanitaire, il fait partie des joueurs les plus utilisés, malgré 8 matches manqués pour diverses blessures cette saison, une suspension et une rencontre sur laquelle il a dû faire l’impasse en ayant contracté le Coronavirus. S’il est épargné par les blessures, son équipe pourra compter sur lui pour cette fin de championnat haletante entre l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais Roberto Martinez pourrait également faire de lui un incontournable sur le flanc gauche des Diables pour l’Euro.

Une place à prendre sur le flanc gauche des Diables

3 images Carrasco a une belle carte à jouer avec l’Euro qui arrive © Belga Image

Le retour en forme de Yannick Carrasco ne se confirme pas seulement dans son club, mais aussi en sélection avec les Diables. Il a réalisé quelques bonnes rencontres lors des derniers rassemblements, au point de séduire beaucoup d’observateurs… et de récupérer la priorité sur le flanc gauche ? Difficile à dire, tant Roberto Martinez reste flou sur ce sujet et tant il a changé de joueurs pour les tester ces derniers temps dans un 3-4-2-1 peu enclin à évoluer… Mais si on compare avec la concurrence à ce poste, Carrasco est sans doute celui qui a le mieux réussi à tirer son épingle du jeu en club et sélection ces derniers mois. D’autant qu’avant sa période en Chine, il était le titulaire des Diables à ce poste. Nacer Chadli, Thorgan Hazard et Thimothy Castagne sont également en lice pour jouer à cette position. Au vu des récentes performances, Castagne semblerait être le concurrent principal de Carrasco à ce poste. Mais il ne s’agit pas du poste de prédilection du joueur de Leicester, sublimé de l’autre côté du terrain. Très polyvalent, Castagne pourrait être utile ailleurs si Carrasco répondait présent. Nacer Chadli, de son côté, ne semble plus être un titulaire en puissance. Désormais à Basaksehir, le joueur de 31 ans marque un peu le pas. Si Roberto Martinez sait qu’il peut compter sur lui en cas de besoin, il ne semble plus avoir le rayonnement qu’on lui connaissait d’antan. Face à lui Carrasco à l’avantage. Il reste alors le cas de Thorgan Hazard. Si l’on tient compte de tous les facteurs, Thorgan Hazard est sans doute celui qui peut le plus concurrencer Yannick à ce poste. Hazard aime jouer un petit cran plus haut, Carrasco peut évoluer un petit cran plus bas mais s’épanouit d’autant plus quand il a des libertés offensives. Petit bémol pour Thorgan, il a un peu moins le vent en poupe avec Dortmund ces derniers temps, plutôt utilisé dans un rôle de remplaçant. Mais peu importe avec qui il sera mis en concurrence, un Yannick Carrasco au top de ses capacités est toujours un atout pour l’équipe nationale. Il lui reste à le prouver encore une fois lors de l’Euro en juin prochain.