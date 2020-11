Yannick Carrasco offre la victoire à l'Atlético face à Barcelone, gros loupé de ter Stegen sur l'unique but

L’Atlético de Madrid a battu le FC Barcelone ce samedi soir dans le choc de cette dixième journée de Liga, 1-0. Alors que l’on se dirigeait vers un score vierge à la pause, Yannick Carrasco a débloqué le marquoir, inscrivant le seul but de la rencontre. Parti seul en contre, il a profité de la sortie précipitée et hasardeuse de ter Stegen pour envoyer une frappe lointaine dans les buts barcelonais. Le Diable rouge était titularisé pour la troisième fois de la saison par Diego Siemone, il a été remplacé en toute fin de rencontre. Barcelone est dixième, avec neuf points de plus l'Atlético reprend la deuxième place à Villarreal et doit encore rattraper un retard de deux matches.