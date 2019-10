Wenger : "Hazard sera une star au Real, mais il ne comblera pas le vide laissé par CR7"

Sous le feu des projecteurs et sous pression, Eden Hazard est en train de trouver malgré tout sa place au sein de l’effectif du Real Madrid, qui connaît un début de saison en demi-teinte. Le Belge a inscrit son premier but et délivré un assist sous les couleurs madrilènes avec une bonne prestation contre Grenade. Peut-être la fin de la période d’adaptation dans la capitale espagnole pour Hazard, les supporters l’espèrent. Arsène Wenger, ex-coach d’Arsenal a partagé son avis sur la question à BeIN Sports. Pour lui, le Diable réussira au Real mais il ne pourra pas combler l’immense vide laissé par Cristiano Ronaldo lors de son départ à la Juve durant l’été 2018.

"Il sera la réponse au problème, mais il ne pourra pas remplacer Ronaldo, ça c’est sûr !" Il s’explique. "Il ne marquera pas 50 buts par an. Le Real a besoin d’un autre "marqueur" parce que Benzema a désormais 32 ans et s’ils ont quelqu’un de plus jeune autour d’eux pour marquer des buts, ça pourrait très bien fonctionner."

Wenger est plutôt admiratif de notre compatriote malgré tout : "Eden Hazard est un joueur exceptionnel pour se créer des opportunités et aussi pour conclure quand on a besoin de lui dans des gros matches. Il n’a peur de personne… Je pense que le Real Madrid n’a pas encore vu le vrai Hazard, il n’est pas encore aussi affûté physiquement qu’il peut l’être. C’est la raison pour laquelle je pense que Madrid va seulement découvrir le vrai Hazard."