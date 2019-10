Le clasico espagnol se jouera pour la 1ère fois depuis 2007 sans Messi et Ronaldo - Le 8/9: l'actu... Tous les lundis dans le "8-9", Thierry Luthers fait le point sur l'actualité sportive du weekend. Le football a repris ses droits se week-end et une drôle d'atmosphère planait autour de ces matchs. Le clasico espagnol se jouera pour la 1ère fois depuis 2007 sans Messi et Ronaldo.