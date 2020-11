Villarreal – Real Madrid : Hazard de retour et déjà titulaire (Live commenté 16h15)

La trêve internationale est tombée à pic du côté du Real Madrid… Des joueurs comme Eden Hazard et Casemiro avaient notamment été testés positifs au Coronavirus. Mais les Merengues restaient surtout sur une (très) lourde défaite face à Valence, 4-1. Zidane et ses hommes devront se remobiliser rapidement s’ils veulent garder le contact avec le haut du classement, actuellement dominé par la Real Sociedad. Cela commence ce samedi dès 16h15 face à Villarreal.

Avec Hazard

Alors qu’il revenait (enfin) en pleine forme, Eden Hazard a été coupé dans son élan par un test positif au Coronavirus. Le virus l’a donc privé du rassemblement avec l’équipe nationale belge et de la qualification pour le Final Four. Frustrant, pour la Belgique comme pour son capitaine. De retour à l'entraînement ce jeudi après avoir été testé négatif, Hazard a 'coupé' pendant une dizaine de jours seulement. Zidane a estimé qu'il était apte physiquement pour participer à ce duel.

Une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane dont l'effectif est de plus en plus décimé au fil des semaines. Coronavirus, blessures… La défense est fortement amoindrie ! Avec notamment la blessure de Sergio Ramos, out sans doute pour 3 matches. Le Real aura donc fort à faire face à Villarreal, actuel deuxième de La Liga.