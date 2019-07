Vermaelen quitte le FC Barcelone et s'engage avec Vissel Kobe, au Japon

Libre de contrat, Thomas Vermaelen a retrouvé un club. Le Diable Rouge va découvrir le championnat japonais… Il s'est lié au le Vissel Kobe où il retrouvera 3 anciens équipiers dont Andres Iniesta. Thomas Vermaelen n’est que le troisième élément belge à jouer dans le championnat nippon.

Dans les années 90 et le début des années 2000, le championnat japonais avait le vent en poupe… La J League était devenue le nouvel eldorado des anciennes gloires en quête d’un dernier contrat lucratif. Un rôle, depuis, endossé par le championnat chinois… Plusieurs Diables rouges ont d’ailleurs cédé aux sirènes de la Chinese Super League comme Witsel (revenu depuis en Europe), Carrasco, Dembélé ou encore Fellaini.

Annoncé dans un premier temps au Qatar, Vermaelen continuera donc sa carrière au pays du Soleil Levant comme avant lui, Lorenzo Staelens à Oita Trinita en 2001 et Kevin Oris au Kyoto Sanga en D2 en 2017.

Thomas Vermaelen est le 3e Belge à jouer pour un club japonais et son choix n’est pas anodin. Le défenseur a choisi le Vissel Kobe où évoluent déjà 3 anciens barcelonais Sergi Samper, Andres Iniesta et David Villa sans oublier son ex coéquipier à Arsenal, Lukas Podolski.

Après 20 journées, la formation entrainée par l’Allemand Thorsten Fink pointe à une décevante 15e place avec 21 points, soit trois de plus que le 16e, barragiste. L’arrivée de Vermaelen devrait rassurer et améliorer la 2ème défense la plus perméable de la série avec 36 buts encaissés.

Fait cocasse : Vermaelen pourrait débuter sous ses nouvelles couleurs ce samedi en amical face au Barça qui est en tournée au Japon. L’Anversois va connaître son sixième club chez les professionnels après l’Ajax, le RKC Waalwijk, Arsenal, le FC Barcelone et l’AS Rome.

International à 74 reprises, ce transfert pose donc logiquement la question de sa présence en équipe nationale. Alors stop ou encore ? Sa dernière titularisation chez les Diables remonte au 24 mars dernier à Chypre.

Thomas Vermaelen est le joueur belge en activité avec le palmarès le plus riche : 18 titres dont une Ligue des Champions et quatre Liga.

Malgré le nombre élevé de titres remportés, la carrière de ce défenseur intelligent et talentueux a été émaillée d’innombrables blessures. Sur les quatre dernières saisons, il n’a ainsi pris part qu’à 64 matches.