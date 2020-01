Valladolid – Real Madrid (LIVE commenté 21h00)

Une semaine après sa difficile victoire contre Séville (2-1), le Real Madrid se déplace du côté de Valladolid. L’objectif est clair pour les hommes de Zidane face au 15e de Liga, il faut ramener les trois points.

Car la course au titre en Liga avec le FC Barcelone est serrée. Les Blaugranas sont en tête avec un point d’avance sur le Real qui pourra compter sur Thibaut Courtois pour continuer à rester la meilleure défense du championnat. En ce qui concerne Eden Hazard, le Belge a repris l’entraînement avec ballon. Mais on ne sait toujours pas quand il pourra reprendre la compétition.

"Nous ne connaissons pas encore sa date de retour sur le terrain", a coupé Zidane samedi. "Il vient de recommencer à toucher le ballon, il n'a presque plus aucune douleur. A partir de lundi, il commencera à travailler avec un rythme plus soutenu, peu à peu. On est content que sa blessure évolue bien", a précisé Zidane.

L'attaquant belge de 28 ans a une mince chance d'être prêt pour le derby de Madrid contre l'Atlético, le 1er février prochain à 16h00.

Il devrait plus probablement être apte pour la réception de Manchester City en 8es de finale de la Ligue des champions le 26 février, et pour le clasico retour de Liga contre le Barça, le 1er mars.