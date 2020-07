Valladolid-Barça : Griezmann qui a ressenti une gêne, a demandé d'être remplacé à la pause

Le Barça a souffert pour venir à bout de Valladolid. Pour le coach catalan, Quique Setién, la fatigue peut expliquer ce scénario compliqué : "Cette baisse de régime en deuxième période, ce n’est pas footballistique, c’est purement la fatigue. On a joué il y a moins de 72 heures. Il faisait très chaud, le terrain a séché très vite. Et les joueurs n’ont plus la fraîcheur nécessaire pour avoir de l’intensité tout au long du match. On a joué beaucoup de matches, avec beaucoup de fatigue, et beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup de minutes.

Lionel Messi, qui n’était pas dans un grand jour, a également montré des signes de fatigue : "Leo aussi doit sans doute se reposer. On s’en est parlé, mais si on avait réussi à plier le match plus tôt, sans doute que d’autres joueurs auraient rejoint le banc pour souffler. Ce n’est pas une baisse de régime footballistique. Quand on est fatigué, on perd plus de ballons, on prend de mauvaises décisions…

Le cas d’Antoine Griezmann est plus inquiétant. Luis Suarez a remplacé l’attaquant français à la pause, à la demande de Griezman : " Il est sorti à la mi-temps parce qu’il a ressenti une gêne, c’est lui qui a demandé à sortir. On verra bien ce qu’il a". On devrait en savoir plus sur l’état de santé du champion du monde dans les heures qui viennent.