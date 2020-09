Une 'Panenka' de Ramos sort le Real Madrid et Courtois du piège tendu par le Betis

Bien embarqué dans cette rencontre grâce à un but de Federico Valverde (14e), le Real Madrid a perdu un peu ses repères en milieu de première mi-temps et a été puni par Mandi (35e) et Carvalho (37e).

Alors que Tony Kroos sortait sur blessure juste avant la pause, le Real Madrid s’appuyait sur Karim Benzema pour revenir au score. Protagoniste du premier but et auteur d’une frappe sur la barre (52e), le Français a forcé Emerson au but contre son camp (48e). Un premier geste malheureux pour le Brésilien qui verra rouge vingt minutes plus tard pour une faute sur Luka Jovic, parti seul au but.

En supériorité numérique, les Madrilènes ont pu pousser davantage et ont fini par obtenir un penalty que Sergio Ramos a transformé d’une superbe 'Panenka' (82e).

Un but qui a permis au capitaine du Real de planter un but en Liga pour la 17e année de rang. Seuls deux joueurs sont parvenus à réussir cet exploit: Agustin 'Piru' (19) et Carlos Alonso 'Santillana' (17).

Tenus en échec par la Real Sociedad la semaine dernière, les 'Merengues' sont 5es de Liga avec 4 points mais n'ont disputé que deux rencontre. Le Real Betis est lui deuxième avec 6 points en 3 matches juste derrière Grenade (6 sur 6).