Un Real Madrid peu inspiré concède un nul blanc contre Cadix, Hazard joue 90 minutes intéressantes

Le Real Madrid a concédé un nul blanc contre Cadix (0-0). Eden Hazard, titularisé à droite, a disputé 90 minutes. Il est monté en puissance, sans être inspiré à la finition. Pas plus que ses coéquipiers, qui ont vendangé.

Eden Hazard décroche sa première titularisation en trois mois. A côté de Benzema et Vinicius, le Belge se heurte, depuis son flanc droit, à une équipe de Cadix recroquevillée. La meilleure occasion vient du pied de Fede Valverde sur une frappe en dehors de la surface. Sans prise de risque, Hazard reprend son rythme, mais le Belge n’obtient aucune occasion franche en première mi-temps. Lucas Vazquez, aligné au poste de back droit, alimente le rectangle en centres plus ou moins précis qui ne trouvent pas de partenaires. De loin, Thibaut Courtois observe la domination stérile de son équipe. Seule frayeur madrilène, la faute de Casemiro à la 26e minute. En stoppant une contre-attaque, le Brésilien découpe un adversaire et s’en sort miraculeusement avec la jaune.

Après le repos, Hazard grandit dans la rencontre. Il adresse deux centres consécutifs, sans trouver preneur. Dix minutes plus tard, il se procure une énorme opportunité. Faufilé dans la défense, il est à la réception d’un ballon aérien de Toni Kroos qu’il dévie d’un cheveu. Le gardien Ledesma est attentif. A l’heure de jeu, le Belge et Benzema combinent pour trouver Vinicius. La meilleure période du Real coïncide avec la présence de Hazard comme moteur des offensives madrilènes. Il hérite d'une situation intéressante dans les arrêts de jeu en s'infiltrant dans l'axe, mais ne parvient pas à armer. C'est la première fois depuis novembre 2019 qu'il évolue 90 minutes sous le maillot merengue (il avait disputé... 89 minutes face à Chelsea l'année dernière en Ligue des champions).

Les joueurs de Cadix se replient tant et plus mais le Real ne trouve pas la clé dans les dernières secondes, et sont contraints au partage. Les Madrilènes gardent la tête de la Liga avec 6 points d'avance sur le FC Séville.