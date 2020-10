Un Real Madrid en manque d'idées s'incline face au promu Cadix, Courtois impuissant

Le Real Madrid recevait le promu Cadix pour augmenter son avance en tête de la Liga. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les hommes de Zinédine Zidane. D’entrée de jeu, Cadix bouscule le Real Madrid. Après 1 minute, Negredo pense tromper la vigilance de Thibaut Courtois mais Sergio Ramos en bon capitaine sauve la balle sur la ligne.

>>>> LIRE AUSSI : Zidane après la blessure d'Eden Hazard: "Il est énervé car il se sentait bien"

Les visiteurs continuent de pousser mais butent sur Thibaut Courtois. A la 16e, Negredo trouve Lozano de la tête. L’attaquant hondurien place logiquement Cadix aux commandes malgré la déviation de Courtois. En difficulté, les Merengues sont proches d’égaliser par l’intermédiaire de Varane sur corner mais sa tête passe à côté. Les Madrilènes sont totalement passés à côté de leur première période.

Mieux en jambe, le Real Madrid se fait plus pressant autour des buts de Cadix, sans toutefois être vraiment dangereux. A la 80e, les Merengues pensent tout de même égaliser grâce à Vinicius mais le but est annulé pour un hors-jeu de Benzema, auteur de l’assist. Le Français va ensuite trouver la transversale une minute plus tard d'une frappe hors rectangle. Insuffisant pour revenir à la marque.

>>>> LIRE AUSSI : L'Atletico Madrid vainqueur au Celta Vigo, Carrasco et Suarez buteurs

Avec cette victoire, Cadix rejoint le Real Madrid en tête de la Liga avec 10 points et confirme son bon début de saison. Les Madrilènes ne font pas le plein de confiance avant une semaine importante où ils affronteront le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions avant de se déplacer au Camp Nou pour le Clasico face au FC Barcelone.