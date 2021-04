Un Real en manque d'inspiration partage à Getafe et perd du terrain dans la course au titre

Le Real Madrid n’a pu faire mieux qu’un partage 0-0 sur le terrain de Getafe et perd du terrain sur son voisin de l’Atletico.

Suite à la large victoire de l’Atletico face à Eibar, les Merengues devaient l’emporter pour rester au contact de leur voisin madrilène dans la course au titre.

La tâche s’annonce difficile pour les Madrilènes puisque Zinédine Zidane est privé de nombreux cadres (Ramos, Varane, Valverde, Casemiro, Hazard, Vazquez, Nacho et Carvajal). En plus de ces absences, l’entraîneur français place Benzema et Kroos sur le banc.

Le début de match est équilibré et les deux équipes se créent des opportunités. A la 8e, le Real voit le but de Mariano être annulé pour hors-jeu, alors que Getafe touche le poteau à la 23e sur une tête de Mata, bien trouvé par Maksimovic.

A la 28e, Marcelo centre de la gauche, Mariano devance la sortie de Soria mais sa tête manque de puissance et est sauvée sur la ligne.

Juste avant l’heure de jeu, Thibaut Courtois doit se détendre sur une frappe d’Enes Unal.

A la 64e, Zidane fait entrer Karim Benzema pour tenter de débloquer la situation mais le Real ne parvient pas à faire sauter le verrou d’une équipe de Getafe accrocheuse. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge.

Ce partage ne fait pas les affaires du Real qui reste 2e mais pointe désormais à 3 unités de l’Atletico. Getafe est 15e avec 31 unités.