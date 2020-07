Un coup de patte magique et un coup de gueule, Messi marque la soirée à sa manière

Le FC Barcelone a une nouvelle fois trébuché dans cette deuxième partie de saison particulière. Pendant que le Real fêtait son 34e titre à Villarreal, le Barça buvait la tasse à domicile contre Osasuna (1-2). Lionel Messi a égalisé avec une action d’éclat avant de faire part de son amertume devant les caméras.



La soirée de Messi se résume en deux actions. Percutantes toutes les deux. La première se passe sur le terrain. A l’heure de jeu, Leo fait admirer la qualité de son pied gauche. D’un coup franc millimétré, il rétablit l’égalité et retrouve (momentanément) le sourire. Le deuxième but d’Osasuna, inscrit par Torres au bout des arrêts de jeu, a achevé de le gommer.



C’est donc un Messi, énervé et remonté qui arrive en zone d’interview. Deuxième acte. Et l’Argentin montre qu’il peut frapper aussi juste avec sa langue. Face à la caméra, la superstar catalane appelle le FC Barcelone à faire son autocritique.

"Le sentiment de l’équipe, c’est qu’elle essaie et n’y arrive pas", a déclaré Messi sur la chaîne Movistar. "On ne voulait pas finir de cette manière, mais ça résume un peu toute notre année : on a été une équipe très irrégulière, très faible, battue à l’intensité ou à l’envie, qui encaisse facilement".



Le discours salvateur d’un capitaine ou l’annonce d’un grand chambardement au Nou Camp ?