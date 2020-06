Un but express pour oublier 11 mois difficiles, Marco Asensio peut enfin sourire

La connexion Eden Hazard – Karim Benzema a fait très mal samedi soir. Avec deux buts dont un sur un assist du Diable rouge, l’attaquant français a mis Valence K.O pour permettre au Real de tenir le rythme du Barça.

Mais dans l’enceinte du stade Alfredo Di Stefano, les deux hommes ont partagé le feu des projecteurs avec Marco Asensio, auteur d’un retour en lumière bien mérité. L’ailier espagnol, 24 ans, effectuait son retour à la compétition près d’un an après sa rupture du ligament croisé antérieur gauche survenue le 23 juillet 2019.

Lancé dans la bataille par Zidane à la 74e minute, Asensio n’a mis qu’une trentaine de secondes pour déjà trouver la voie du but. Et de quelle manière ! Asensio s’est habilement démarqué en retrait sur un débordement de Ferland Mendy et a repris le ballon d’une volée du gauche imparable (2-0).

Une véritable libération exprimée de la plus simple des manières: un large sourire. Ce même sourire que Zidane lui avait demandé d'afficher au moment de le faire monter au jeu.