"Trois petites coupes et deux chopes de bière" : Eden Hazard a sans doute bien fêté le titre du Real

Eden Hazard a célébré jeudi soir son premier titre de Champion d’Espagne en compagnie de ses coéquipiers du Real Madrid. Le Diable Rouge, dont la saison a été perturbée par les blessures et des débuts délicats, n’a sans doute pas eu l’impact qu’il aurait souhaité avoir au sein de l’équipe de Zinédine Zidane ces derniers mois. Mais selon son ami de toujours, Alex Gaspar, Eden Hazard "cartonnera" la saison prochaine, comme il le fait après chaque blessure importante...

"Je pense qu’il n’est pas entièrement satisfait de sa saison, mais il finit quand même avec un titre, a souligné Alex Gaspar au micro de la RTBF. Dans l’ensemble, il va donc être content, mais Eden, il aime jouer. Je pense qu’il estime qu’il n’a pas assez joué à son goût, mais les blessures, ça fait beaucoup… La pression, par contre, ça, il ne connaît pas. Il se rend compte des choses (et des attentes après son transfert à cent millions d’euros, ndlr), mais il ne va pas se crisper. Il ne se prend pas la tête, c’est l’Eden tel qu’on le connaît. Il vit sa vie de footballeur comme sa vie de tous les jours, sans se prendre la tête. Les blessures, cela dit, ça ne le fait pas rire. Rester chez lui ou travailler à la salle de musculation, ce n’est pas son truc. Mentalement, je pense que ça a été dur pour lui, mais il est bien entouré, il a une famille en or. Chaque fois qu’il a été blessé, la saison d’après, il a cartonné. Il pourrait être en quelque sorte le premier " beau transfert " du Real la saison prochaine ! Je pense qu’il a dû faire la fête hier. Je lui ai envoyé un petit message après le match, et il m’a répondu avec des émoticônes : trois petites coupes et deux chopes de bière. Depuis, plus de nouvelles !"