Trois ans plus tard, Bruno Soriano revient sur les terrains à 36 ans

Plus de 1.000 jours sont passés depuis sa dernière apparition, mais après un tunnel de blessures, le milieu de terrain de Villarreal Bruno Soriano (36 ans) a retrouvé les terrains, lundi contre Séville (2-2), non sans émotions.

La emoción de los goles en el primer tiempo... y la sonrisa que no se nos va tras el regreso de Bruno Soriano. ¡imágenes exclusivas de Villarreal CF TV ! #VuelveBruno #VillarrealSevillaFC pic.twitter.com/DTBQh834jK

Sa dernière apparition en match officiel remontait au 21 mai 2017, lors de la dernière journée de Liga de la saison 2016-2017... soit 1.128 jours exactement avant son retour lundi pour la réception du Séville FC.

Le milieu de terrain vétéran, international à dix reprises avec l'Espagne et qui s'approche de la retraite, traînait déjà des douleurs à un tibia, et a dû passer par une opération après avoir tenté un traitement qui s'est révélé inefficace. Il aurait dû être disponible quelques mois plus tard, mais il n'a jamais réussi à revenir.

En juin 2019, Bruno Soriano est passé entre les mains du très réputé chirurgien des footballeurs d'élite, le Finlandais Sakari Orava, pour une opération à un tendon rotulien.

"Cette année, oui, il m'est arrivé de penser que je n'arriverais pas à revenir", a ensuite confessé "Bruno", en fin de contrat a terme de cette saison à la radio espagnole Cadena Ser.