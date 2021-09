Triplé de Benzema, premier but de Camavinga... Soirée au parfum français pour le Real lors de son retour au Bernabeau

Après trois petites minutes de jeu, le Celta cueille à froid les Madrilènes suite à une erreur de la défense merengue. Santi Mina ne se fait pas prier et trompe Courtois d’un tir au sol.

Vinicius aurait pu égaliser trois minutes plus tard mais Dituro sort le cuir d’un geste spectaculaire. De son côté, Eden Hazard , titulaire ce dimanche, se créé la première occasion peu après la vingtième minute de jeu mais le gardien argentin de 34 ans est à nouveau attentif pour écarter tout danger.

Une minute plus tard, le dernier rempart du Celta ne peut cependant rien faire face à l’inévitable Karim Benzema qui remet les deux équipes à égalité après une bonne remise de Valverde côté droit.

A la demi-heure de jeu, le Celta réalise une magnifique reconversion offensive. Cervi réceptionne un centre au sol côté droit et tente une Madjer qui s’écrase sur le poteau.... avant de retomber dans ses pieds. L’attaquant argentin pousse alors le ballon au fond d’un goal vide. Pas de chance pour Courtois qui se retourne pour la deuxième fois de la soirée.

Juste avant la pause, Hazard est victime d’un sévère tacle de Murillo mais l’arbitre lui octroie une carte jaune qui aurait pu mériter plus.

A la 55e minute, Benzema trouve Vinicius dans la profondeur. Plus lucide et concentré qu’auparavant, le jeune brésilien trompe parfaitement Dituro d’un plat du pied au sol qui finit sa course dans le petit filet.