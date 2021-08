Triomphes européen, clasicos... Les fulgurances de Messi au Barça

Entre ses nombreux clasicos illuminés de ses buts et de son talent, ses succès d'anthologie en Ligue des champions et sa capacité à aligner les buts dans les grands moments, Lionel Messi a laissé une trace indélébile à Barcelone. Florilège de ses plus grands matches.

Premier triplé face au Real (2007)

10 mars 2007, 26e journée de Liga, match nul 3-3 au Camp Nou contre le Real Madrid

Un doublé du gauche pour répondre au doublé de Ruud van Nistelrooy en première période, puis une ultime réalisation à la 90e pour répondre à la tête de Sergio Ramos et arracher le nul (3-3). Le Barça ne prend qu'un point ce soir-là, mais le monde entier parle de ce petit génie de 19 ans qui a planté un triplé contre le grand Real Madrid.

Le séisme du 6-2 (2009)

2 mai 2009, 34e journée de Liga, victoire 6-2 au Santiago-Bernabeu contre le Real Madrid

La plus grande claque de l'histoire du Real dans un clasico. Deux journées avant d'être sacré champion d'Espagne, le Barça va infliger un cinglant 6-2 à son grand rival. Lionel Messi contribue avec deux buts et une passe décisive pour Thierry Henry. Cette saison-là, le Barça réussira le triplé Coupe - Championnat - Ligue des champions. C'est le début de la grande ère Pep Guardiola (2008-2012).

Arsenal, le quadruplé en C1 (2010)

6 avril 2010, quart de finale retour de Ligue des champions, victoire 4-1 au Camp Nou

Tenus en échec à Londres (2-2) au match aller puis menés 1-0 au retour, les Blaugranas s'en remettent à leur superstar. A 22 ans, Messi dynamite les Gunners d'un fantastique quadruplé: une frappe de loin, deux ballons piqués, un tir à ras de terre: chef d'oeuvre complet.

Et que dire aussi de son quintuplé historique contre Leverkusen en 2012 (7-1), certes face à un adversaire de moindre calibre ? Cette année-là, il termine d'ailleurs meilleur buteur de l'histoire du football professionnel sur une année civile, avec 91 buts, effaçant l'Allemand Gerd Müller (85 buts en 1972).

Le chef d’œuvre européen (2011)

27 avril 2011, demi-finale aller de Ligue des champions, victoire 2-0 au Santiago-Bernabeu contre le Real Madrid

Premier clasico sur la scène continentale pour Lionel Messi, et l'Argentin répond présent au rendez-vous: dans un match fermé, la "Pulga" (puce, en espagnol) sort un doublé surprise de son chapeau (76e, 87e), dont un raid solitaire conclu du droit. Une performance qui permettra au Barça de se qualifier pour la finale, remportée quelques semaines plus tard.

La C1 à Wembley (2011)

28 mai 2011, finale de Ligue des champions, victoire 3-1 contre Manchester United à Londres

Dans ce remake de la finale de 2009 déjà gagnée par le Barça, Messi se décrispe en seconde période et propulse les siens vers la victoire d'une frappe soudaine, son 53e but en 55 matches à ce moment-là dans la saison ! Il rafle au passage le titre de meilleur buteur de la compétition cette année-là, avec 12 but.

Doublé face à Guardiola (2015)

6 mai 2015, demi-finale aller de Ligue des champions, victoire 3-0 contre le Bayern Munich au Camp Nou

Pour ses retrouvailles avec son ancien entraîneur Pep Guardiola, Lionel Messi réalise une partition parfaite, inscrivant un doublé en trois minutes en fin de rencontre, avec notamment un dribble d'anthologie qui avait laissé le défenseur adverse Jerôme Boateng sur les fesses, avant de se muer en passeur pour Neymar.

Mythique célébration (2017)

23 avril 2017, 33e journée de Liga, victoire 3-2 au Santiago-Bernabeu contre le Real Madrid

En 2016-2017, le Real dirigé par Zinédine Zidane marche sur l'Espagne et l'Europe. Un scénario rêvé pour Messi, secoué d'emblée par un coup de coude de Marcelo qui le fera saigner du nez et de la bouche. Après l'ouverture du score madrilène, la "Pulga" égalise après un dribble dans la surface. Puis, en fin de match, alors que les deux équipes sont à 2-2, Messi fusille Keylor Navas du gauche à la 90e+2. Il célèbre son oeuvre avec un geste gravé dans la mémoire du Santiago-Bernabeu: il tend son maillot du bout des bras devant les supporters madridistes hébétés, menton levé en signe de défiance.