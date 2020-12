Transferts: entre travaux et pandémie, mercato atone au Real et au Barça

Après avoir souffert pendant la pandémie et traversé un automne morose, le Real Madrid et le FC Barcelone abordent sans certitudes le mercato d'hiver qui débute le 4 janvier en Espagne: comment attirer des recrues sans argent? Et comment prolonger les stars Sergio Ramos et Lionel Messi, qui n'a pas encore "décidé" de son avenir?

Avec des comptes durement affectés par la pandémie de coronavirus ainsi que des très coûteuses rénovations de stades lancées l'an dernier, les deux illustres clubs espagnols, habituels grands animateurs du marché des transferts, devront faire des choix cornéliens.

Au Real, besoin de personne ?

Des deux mastodontes espagnols, le Real Madrid est celui qui semble dans la position la moins inconfortable.

Certes, l'équipe de Zinédine Zidane n'a presque pas bougé lors du dernier mercato estival. Seuls des retours de prêts (Odriozola, Odegaard, Lunin) et quelques départs.

La dernière grosse recrue du club merengue est Eden Hazard, arrivé à l'été 2019 pour cinq ans et 115 M d'EUR. mais qui a manqué une cinquantaine de matches depuis son arrivée à cause de blessures multiples.

Depuis la pandémie, la direction du club ne cesse de répéter qu'il n'y aura pas de recrues, car les comptes ont été durement affectés: la "Maison blanche" a clos l'exercice économique 2019-2020 il y a quelques jours, dans le vert de 313.000 euros. Loin des bénéfices mirobolants enregistrés les années précédentes par un Real qui a souvent squatté la première place du palmarès des clubs ayant le plus de revenus au monde, selon le cabinet Deloitte.

Avec un effectif professionnel de 25 joueurs, l'infirmerie qui se vide et les résultats sportifs qui s'améliorent grandement (qualification pour les 8es de finale de C1 en terminant 1er de son groupe et en course pour conserver son titre en Liga), la tendance est à la stabilité.

Mais certains postes pourraient être renforcés: c'est le cas pour celui d'avant-centre avec Karim Benzema, étincelant depuis le début de saison, qui n'a pas de remplaçant fiable.

Mais alors que l'attaquant du PSG Kylian Mbappé fait rêver les "socios" depuis des mois, le Real doit surtout prolonger le contrat de son indispensable capitaine Sergio Ramos (34 ans), qui s'achève en juin, sans grande marge de manoeuvre pour augmenter son salaire.

Pour le reste, selon la presse espagnole, le Real Madrid se serait dernièrement intéressé à David Alaba (Bayern Munich) pour renforcer son couloir gauche, tandis qu'Isco, peu utilisé, est proche d'un transfert.

A Barcelone, Messi ou rien ?

Côté Barça, les comptes sont dans le rouge, mais il y a une urgence: prolonger la superstar Lionel Messi, dont le contrat expire le 30 juin 2021 et qui sera libre de négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier en vue d'un éventuel départ à l'été.

"Je n'ai rien décidé", a déclaré dimanche la vedette argentine dans une interview à la chaîne de télévision La Sexta.

"Je ne sais pas encore (...) Le club va très mal, et il sera compliqué de le ramener au niveau auquel il était (...) Mais moi, je suis enthousiaste", a-t-il affirmé.

Alors que les "socios" catalans devront élire leur nouveau président le 24 janvier, ce qui pourrait peser sur la décision finale de l'astre argentin, le club est en pleine réorganisation.

Malgré la dette du club qui a été plombée par la pandémie, l'entraîneur Ronald Koeman, qui a commencé à améliorer les résultats, pourrait se montrer actif sur le mercato hivernal.

Selon la presse, le Barça serait enclin à se séparer du champion du monde français Samuel Umtiti, et voudrait faire revenir le jeune défenseur de Manchester City Eric Garcia, formé à La Masia, ainsi que par le défenseur brésilien de l'Atlético Madrid Felipe.

La défense est une des priorités de Koeman, qui a vu son arrière-garde décimée par les blessures à l'automne. Les supporters aimeraient également voir arriver un pur N.9 pour suppléer le Danois Martin Braithwaite.

Mais le problème est la situation économique: en 2019, le Barça a contracté un emprunt de 140 M EUR sur cinq ans auprès d'un fonds d'investissement américain, et la direction précédente s'est aussi endettée pour 815 M EUR sur 30 ans auprès de Goldman Sachs pour mener à bien le coûteux projet de rénovation du Camp Nou.

Il "sera difficile d'amener des joueurs, car il faut de l'argent et il n'y en a pas", a résumé Messi dimanche.