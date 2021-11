Thibaut Courtois va fêter son 500e match professionnel en club : retour sur l'incroyable parcours de la Pieuvre

Thibaut Courtois et le Real Madrid se déplacent ce mercredi soir sur la pelouse de Tiraspol en Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Du haut de ses 29 ans, seulement, le portier des Diables Rouges va célébrer son 500e match professionnel en club. Retour en chiffres sur une carrière loin d’être terminée mais déjà exceptionnelle.

Genk - La Gantoise : 2009, les grands débuts de Thibaut Courtois - Football - Pro League -... Il est approximativement 20h40 ce vendredi 17 avril 2009. Les joueurs de Genk et de la Gantoise s'avancent sur le terrain avec un objectif en tête, décrocher une place européenne face un adversaire direct. Un visage aussi poupon que déterminé entre sur la pelouse de la Cristal Arena. Thibaut Courtois dispute ses premières minutes au plus haut niveau. Si l'on ne se rend pas compte alors que cet ado deviendra un jour l'un des meilleurs joueurs du monde, son regard en dit long: lui sait déjà ce qui l'attend, il deviendra un grand.

17 avril 2009. Courtois, 16 ans à peine, profite d’une avalanche de forfaits pour faire ses débuts professionnels avec le KRC Genk, son club formateur, lors d’une rencontre de championnat de Belgique face à la Gantoise (2-2). Le jeune Thibaut va néanmoins devoir prendre son mal à patience avant de retrouver une place de titulaire. Lors de la saison 2010-2011, son entraîneur Franky Vercauteuren le propulse dans les cages limbourgeoises. Un choix plutôt payant. Quarante matches plus tard, un énorme Courtois offre le titre à son équipe face au Standard en délivrant une prestation 5 étoiles à jamais gravée dans les mémoires. Pour sa première et unique saison complète en Belgique, l’adolescent décroche le titre de gardien de but de l’année après n’avoir encaissé que 32 buts en l’espace de 40 matches de championnat.

Trois années exceptionnelles à l'Atlético

2012 : Thibaut Courtois remporte l'Europa League avec l'Atlético Madrid - Europa League 2012 -... L'Atletico Madrid remet ça : après l'avoir décrochée en 2010, il a encore remporté l'Europa League grâce à un énorme Falcao, en battant l'Athletic Bilbao (3-0), qui convoitait son premier titre européen, ce mercredi à Bucarest. Notre compatriote Thibaut Courtois, impérial entre les perches madrilènes, remporte son premier trophée continental à 19 ans seulement !

En juillet 2011, Thibaut Courtois débarque à Chelsea pour la coquette somme de 9 millions d’euros. Il n’évoluera cependant pas avec les Blues avant 2014 puisque ces derniers le prêtent durant trois années consécutives à l’Atlético de Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Belge ne va pas tarder à mettre l’Espagne à ses pieds. Dès sa première saison, Courtois remporte l’Europa League avec les Colchoneros avant de remporter un an plus tard le trophée Zamora, qui récompense le meilleur gardien de Liga. Au terme de sa deuxième saison, la Pieuvre domine l’Europe avec une moyenne de but encaissé par match de… 0,52. Avec 29 rencontres sans prendre le moindre but, Courtois réalise d’ailleurs le meilleur bilan européen à égalité avec la légende Manuel Neuer. Pas mal pour un gardien alors âgé de 20 ans. Pour sa dernière saison avec les Colchoneros, le portier belge remporte le championnat d'Espagne et échoue de justesse en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Impérial, Courtois décroche à nouveau le titre de meilleur gardien après n’avoir encaissé que 24 buts en 37 matches de Liga.

Enfin chez les Blues

Thibaut Courtois rejoint finalement son club de Chelsea lors de la saison 2014-2015 et est directement sacré champion d’Angleterre après avoir propulsé l’emblématique Petr Cech sur le banc de touche. Si l’année suivante est plus compliquée pour le Belge à l’image de son club, avec notamment une blessure au genou qui l’écarte des terrains, Courtois revient plus fort en 2016 et délivre une saison incroyable qui lui permet de remporter un 2e titre en Premier League ainsi que le prix du meilleur gardien d’Angleterre. Ses 16 matches sans encaisser de but parlent pour lui. À la fin de la saison 2017-2018, Thibaut Courtois réalise son rêve et plie bagage pour les Merengue du Real Madrid après avoir disputé 154 matches avec les Blues (152 buts encaissés, 58 clean sheets).

Du rêve au cauchemar... avant la délivrance

Sa première saison au Real vire au cauchemar. Courtois réalise la pire saison de sa carrière avec 36 buts encaissés en 27 matches en Liga et ne remporte aucun trophée. Si certains observateurs osent remettre en question le niveau du gardien de but, Thibaut Courtois va balayer toutes les critiques dès la saison suivante et ce malgré des débuts compliqués. En balance avec Alphonse Areola après avoir commis quelques approximations, la Pieuvre fait son retour et s’illustre à plusieurs reprises face à l’Atlético, son ancien club, et face au Barça. Au terme de la saison, Courtois présente des statistiques monstrueuses : 34 matches, 20 petits buts encaissés, 18 clean sheets, le trophée Zamora (son 3e) et surtout 1 titre de champion d’Espagne. Si la saison suivante, Courtois ne remporte aucun titre, le gardien madrilène prouve à nouveau qu’il est fait partie des meilleurs portiers d’Europe en gardant ses cages inviolées à 17 reprises en championnat. Cette année, avec les départs de Sergio Ramos et de Raphael Varane, la défense du Real Madrid s’est cherchée un petit temps avec notamment trois buts encaissés sur la pelouse de Levante. Mais depuis, Courtois et ses coéquipiers enchaînent les victoires et les clean sheets devraient logiquement suivre (seulement 3 cette saison). Thibaut Courtois s’apprête donc à disputer son 500e match professionnel en club avant d’intégrer, dans un futur proche, le club des centenaires des Diables Rouges (94 caps) en compagnie de Jan Vertonghen, Axel Witsel, Eden Hazard, Toby Alderweireld et Dries Mertens. Et ce à 29 ans à peine…

Performance par club

Clubs Nombre de matches disputés Buts encaissés Clean sheets Genk 45 49 14 Atlético de Madrid 154 125 76 Chelsea 154 152 58 Real Madrid 146 141 57 *Statistiques obtenues sur le site de référence Transfermarkt.