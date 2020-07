Thibaut Courtois remporte son 3e Trofeo Zamora du meilleur gardien en Espagne

Thibaut Courtois est pour la troisième fois de sa carrière le lauréat du Trofeo Zamora, une récompense décernée par le journal sportif Marca au gardien de but qui concède le moins de buts dans le championnat d'Espagne de première division (LaLiga).

Le portier du Real Madrid, n'a dû se retourner que 20 fois en 34 matchs de championnat, soit une moyenne de 0,59 but par match. Le Diable rouge devance le Slovène Jan Oblak, le gardien de but de l'Atlético Madrid. Il a pris 27 buts en 38 matchs (moyenne: 0,71). En troisième position, Unai Simon, le gardien de but de l'Athletic Bilbao, termine avec 29 buts en 34 matchs (moyenne: 0,88).



Une première depuis 12 ans

Courtois a remporté le Trofeo Zamora en 2013 et 2014, lorsqu'il défendait le but de l'Atlético Madrid. Les quatre dernières saisons, le prix était revenu à Jan Oblak, son successeur chez los Colchoneros.

"Le travail est payant", dit Courtois dans un tweet lundi. "Je veux dédier ce trophée à toute l'équipe, qui m'a aidé à garder les filets propres. Ce n'est qu'en travaillant ensemble, en équipe, que cela a été possible".



Courtois réussi là une performance rare pour un gardien du Real Madrid. Sur les 30 dernières années, seuls Francisco Buyo (91-92) et Iker Casillas (07-08) ont décroché ce trophée avant notre compatriote.